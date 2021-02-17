В Минск лидеры белорусской оппозиции приехать пока не готовы. Общаться с земляками они будут в режиме онлайн на платформе Clubhouse.

Комнату для встречи открыта вот по этой ссылке.





В анонсе сообщается, что участники встречи планируют обсудить «будущее Беларуси».

— К нам присоединятся лидер свободной Беларуси Светлана Тихановская и лидер НАУ Павел Латушко. Обсудим будущее Беларуси после Лукашенко, — написано там.