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Светлана Тихановская и Павел Латушко сегодня вечером встречаются с беларусами

Попасть на встречу сможет каждый желающий.

В Минск лидеры белорусской оппозиции приехать пока не готовы. Общаться с земляками они будут в режиме онлайн на платформе Clubhouse.
 
Комнату для встречи открыта вот по этой ссылке. 

В анонсе сообщается, что участники встречи планируют обсудить «будущее Беларуси».
 
— К нам присоединятся лидер свободной Беларуси Светлана Тихановская и лидер НАУ Павел Латушко. Обсудим будущее Беларуси после Лукашенко, — написано там.
Источник: blizko.by
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