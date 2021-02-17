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Вместо взяточников и коррупционеров - инакомыслящие: МВД отчиталось о самой масштабной спецоперации в истории страны

В МВД отчитались о вчерашних обысках у правозащитников, журналистов и руководителей независимых профсоюзов.


Оказалось, что таких обысков было 90(!), а проводил их ГУБОПиК, который с августа 2020 года из структуры, призванной бороться со взяточниками и коррупционерами, превратился в политическую полицию. 

"Вчера, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка. 

Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте  — то есть менее тысячи долларов в каждой подвергшейся обыску квартире), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера.

Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.

Среди изъятого – предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков", - рапортует МВД
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