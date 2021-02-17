Как стало известно накануне, судебное заседание по уголовному делу якобы открытое, но представителей независимых средств массовой информации TUT.BY, Onliner, «Белорусы и рынок», БелаПАН, Naviny и «Наша нива» в зал не пустили, им отказано в аккредитации без объяснения причин.





Позже на сайте Верховного суда появилось объявление о том, что «вопрос допуска желающих разрешается судом с учётом вместимости зала». В опубликованном тексте сообщается, что «согласно рекомендациям Минздрава необходимая дистанция между посетителями должна быть не менее 1-1.5 метра друг от друга».





«Весна» обратились к специальным докладчикам ООН по свободе выражения мнений и по правам человека в Беларуси, отмечая, что действия властей как нарушают принцип гласности судебного разбирательства, так и демонстративным образом дискриминируют независимые медиа-ресурсы, которым отказано в аккредитации.





Как отмечает юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко, власти нарушают принцип публичного судебного разбирательства, закреплённый в пункте 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.





Правозащитник подчёркивает, что гласность и открытость суда – это важная составляющая стандарта справедливого судебного разбирательства, ведь когда мы слышим, что глава правящего режима ещё до суда высказывается о фигуранте уголовного дела как о заведомо виновном, это нарушает презумпцию невиновности обвиняемого.





В этой связи, когда на заседание не допускаются независимые СМИ, общество лишается канала получения общественно значимой информации о ходе судебного разбирательства. Решение властей проводить слушания уголовного дела подобным образом лишает процедуру отправления правосудия всякого доверия, что ставит под сомнение объективность выводов суда по результатам рассмотрения уголовного дела.





Юрист резюмирует, что власти в очередной раз продемонстрировали «гибкость» в использовании пандемии: в ходе проведения ВНС единицы из присутствовавших в зале находились в масках.





Когда же дело касается рассмотрения дела Белгазпромбанка, Верховный суд "озаботился" соблюдением физического дистанцирования при размещении людей в зале судебного заседания.





Всё это очень напоминает события начала августа прошлого года, когда власти использовали меры по борьбе с COVID-19 для того, чтобы никто не смог увидеть процедуру голосования и подсчёта итогов, что привело к тому, что подавляющая часть общества поставила под сомнение официальные результаты выборов.





*Правозащитное сообщество многократно подчёркивало, что соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства в отношении политзаключённого Виктора Бабарико несовместимо с нарушением его права на защиту с момента задержания;





нарушением его права на конфиденциальное общение с адвокатами на этапе ознакомления с материалами уголовного дела перед передачей в суд; с процедурой рассмотрения его уголовного дела Верховным судом по первой инстанции из-за невозможности обжаловать приговор в порядке апелляции;





заключением под стражу адвоката политзаключённого по вопросам избирательного законодательства Максима Знака; политически мотивированным и вопиюще неправомерным лишением лицензии адвоката политзаключённого Александра Пыльченко за комментарий о полномочиях государственных органов по расследованию августовских преступлений против безопасности человечества, ответственность за которые полностью лежит на белорусских властях;





а также цензурированием и устрашением адвокатской корпорации в связи с публичными высказываниями адвокатов в СМИ".