Любая новая власть, легитимность которой будет ограничена, например непрозрачной регистрацией партий, административным выбором преемника с сохранением текущих избирательных практик, ручным квотированием парламента с точки зрения наличия тех или иных политических сил и прочими механизмами "страховки" от прихода "не тех", столкнётся со следующими проблемами.





1. Недостаток легитимности не разрешит политический кризис, пока все политические силы не будут представлены пропорционально и не будут чувствовать себя ущемленными. А такая конфигурация означает что сторонники действующей власти уходят в глухое меньшинство при пропорциональной репрезентации.





2. При этом любая форма ухода в тень АГЛа запустит процесс разбалансировки системы, которая годами затачивалась на одного человека. Будет война всех со всеми, не будет сильной фигуры арбитра. Даже если формально какие-то инструменты контроля останутся. Сейчас в системе нет человека номер 2, есть человек номер 1, а за ним сразу человек номер 20. Любая реформа будет подразумевать появление второго центра, а может и третьего, четвёртого и т.п..





3. Непонятен ответ кто спасёт экономику. Даже при поддержке Москвы первые несколько правительств обречены на широкую народную нелюбовь. Негатив перенесет только та политическая сила, которая способна быстро менять фигуры и генерировать новые, желательно быстро проводя реформы, а не консервируя ситуацию. И здесь если процесс будет завязан на конкретные персоналии, то эти персоналии и будут максимально имиджево пострадавшими.





4. Жажда справедливости. Любые договорённости о гарантиях будут работать, если общество будет готово справедливо их воспринимать. Если ситуация будет трансформирована вручную, но с точки зрения общества не достаточно справедливо, то любые гарантии будут под риском обнуления. И чем больше работает каток репрессий, тем большее количество людей захотят мести. Конечно, не все по своей природе захотят мести, большинство смирится. Но отдельные люди будут хотеть мести, и чем больше будет число репрессированных в общем, тем больше будет таких людей.





Налицо борьба специфических ценностных установок и рационального подхода, где ценностные установки на данный момент целиком доминируют. Но сохранить конструкцию стабильной как прежде, изъяв из неё главный элемент уже, видимо, не получится. Потому что на этом элементе держится всё. С другой стороны это и делает её нежизнеспособной в перспективе. Решить этот ребус без пересборки конструкции не удастся, иначе это будет временное решение, за которым будет новый кризис. У нас будет другая страна, по-другому никак. Рано ил поздно, чем позднее, тем более внутренне "злая" она будет.





В подтверждение тезисов. Отцы Ельцина и Шушкевича были "врагами народа", у Кравчука были весьма непростые эпизоды из детства, связанные с репрессиями в отношении западных украинцев. Всем им это не помешало сделать блестящую карьеру в СССР. Но когда стал вопрос о существовании самого СССР и коммунизма как идеологического проекта, рука не дрогнула ни у кого. Даже у главного идеолога КПУ Кравчука, который с превеликим удовольствием переобулся практически в украинского националиста.





Все репрессии имеют отложенный эффект. Но Беларусь далеко не СССР с точки зрения ресурсов, а 2021 далеко не 1991 с точки зрения скорости процессов.