Дмитриев у суда над Бабарико: «Это судилище»

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Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев, как и десятки людей, в среду приехал к зданию суда Московского района, где Верховный суд начал рассмотрение дела Виктора Бабарико.





— Пришло очень много неравнодушных белорусов поддержать Виктора Бабарико на судилище, которое сегодня над ним началось. Но в зал суда никого кроме родственников, дипломатов, официальной провластной прессы и еще псевдодемократа Воскресенского просто не пустили, — рассказал «Салідарнасці» политик. — Я увидел много людей, которые продолжают действовать, которые готовы к солидарности. Конечно, все, кто здесь находится, говорят о том, что не согласны с происходящим в стране и не собираются с этим соглашаться.





Дмитриев высказал свое отношение и к другому громкому процессу, который продолжается в среду, — над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Бахваловой (псевдоним — Катерина Андреева).





— У нас сегодня в стране если ты политик, то оказываешься виноватым в том, что хочешь прийти к власти, если журналист, то твоя вина в том, что ты освещаешь то, что происходит, если адвокат, то твоя вина в том, что ты защищаешь людей, а если ты народ, то твоя главная вина в том, что ты хочешь выбрать нового президента.





Поэтому мое отношение к суду над журналистами однозначное. Понятно, что они профессионально выполняли свою работу и попытка «пришить» им координацию через стримы — это просто удар по инфраструктуре гражданского общества и в целом по людям, которые поняли, что они граждане, что они в этой стране должны иметь не только бесконечные обязанности, но и права. И, в первую очередь, право определять свое будущее самим, — отметил сопредседатель ОО «Говори правду».





По его мнению, в последние дни спланированные репрессивные действия белорусских властей предполагаются в том числе и для отчета перед Путиным на предстоящей встрече.





— Вчерашние массовые обыски — это подготовка. Лукашенко обозначил условные изменения в политике — конституционный референдум и развитие политических партий.





И теперь власть готовится к «весенне-летнему сезону» и предстоящим кампаниям. Поэтому она бьет сегодня по двум направлениям — по инфраструктуре солидарности, потому что солидарность является очень важной основой, которая двигает общество вперед даже в тяжелое время и позволяет преодолеть страх.





И по инфраструктуре инакомыслия, по людям, которые готовы публично высказыват несогласие с происходящим.





По итогу, я думаю, что Лукашенко еще и перед Путиным отчитается в том, как он здесь расправляется с ужасной прозападной националистической оппозицией. Мне кажется, во время предстоящей встречи одним из обещаний, которые он действительно сможет дать, будет «зачистка» страны от прозападной оппозиции.





А это в интересах Кремля, потому что расчищает путь пророссийским партиям, — считает политик.





При этом он отмечает очевидную неуверенность Лукашенко от того, что его система ломается.





— Мне кажется, сегодня власть пытается заставить общество отказаться от участия в политике. Потому что система, которая построена Лукашенко, основана на аполитичности общества. Но 20-й год показал, как только общество начинает массово участвовать даже в этих сфальсифицированных процедурах, система ломается.





Поэтому власть сейчас пытается сделать так, чтобы общество снова самоустранилось от участия в политике, и все было как раньше, и стало возможным снова рисовать любые цифры.





Но говорить о том, что все люди испугались и согласились самоустраниться, рано. Петиция против признания БЧБ-флага экстремистским или недавнее голосование на альтернативной площадке «Сход», где зарегистрировано больше 100 тысяч человек, показывают, что все равно большое количество людей продолжает открыто высказывать свое мнение.





Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому чувствует себя неуверенно, что мы все и могли наблюдать недавно на ВНС, — сделал вывод Дмитриев.