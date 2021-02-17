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Amnesty International: Белорусские власти начали эскалацию репрессий в отношении гражданского общества

Белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ, заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, комментируя массовые обыски и допросы ведущих правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов, произведённые во вторник, 16 февраля.

Фото из открытого источника

«Бросив в тюрьму или насильно выдавив из страны практически всех, кто связан с политической оппозицией, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, единственное преступление которых заключалось в том, что они документировали грубые нарушения прав человека, совершённые силами безопасности после оспариваемых президентских выборов в августе прошлого года», — заявила она.

Она также отметила, что это явно централизованно организованная попытка уничтожить независимые СМИ и правозащитные организации страны посредством рейдов на дома и офисы активистов, правозащитников и журналистов. Власти стремятся помешать им и отворотить других от выполнения их критически важной и законной правозащитной и журналистской деятельности. Шокирующее и беспрецедентное беззаконие со стороны государства, свидетелями которого мы являемся с прошлого года, продолжает происходить несмотря на широкую международную критику и озабоченность, пишет незарегистрированный в Беларуси spring96.org.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти акты грубого вторжения, произведённые под абсолютно ложными предлогами, и призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных исключительно за мирное осуществление своих прав человека. Чтобы поддержать народ Беларуси, международное сообщество должно продолжать делать всё возможное, чтобы защищать права человека и противодействовать репрессиям властей в отношении гражданского общества Беларуси», — добавила также она.

Рано утром 16 февраля милиция начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества. Рейды проводились в Минске, Гомеле, Могилёве, Витебске и Бресте в рамках необоснованного уголовного производства, возбуждённого согласно ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Как заявил Следственный комитет Беларуси, расследование направлено на «установление обстоятельств финансирования протестной деятельности».
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