«Белорусские власти продожают репрессии против независимых СМИ, желают перевести белорусов на потребление государственной и прокремлевской пропаганды», - считают в iSANS Беларусь.





Вот подборка из десяти конспирологических и пропагандистских утверждений, опубликованных в течение прошлого года:

• Сорос передал зараженные коронавирусом пробирки белорусской оппозиции для организации геноцида;

• Светлана Тихановская – израильская нацистска с ЛГБТ-бизнесом;

• Все соседние с Беларусью страны, кроме России, солидаризировались с Гитлером;

• Польша планировала ввести свои войска в Минск, Россия уберегла от польской агрессии;

• Самое действенное средство от коронавируса – синхронный колокольный звон православной церкви;

• Сергея Тихановского финансировали Госдеп США, Владимир Макей и российский олигарх Дерипаска;

• TUT.by – рассадник идеологической скверны, включая разврат, содомию, бандеровщину и русофобию;

• Все католики контролируются США, их следует спасать переводом в истинную православную веру;

• Истинный, идеологически правильный белорусский первопечатник не Франциск Скорина, а Василий Корень;

• Интеграция Беларуси с Россией обусловлена наличием единой ДНК-гаплогруппы R1a.





iSANS – международная инициатива экспертов из разных стран, направленная на определение, анализ и противодействие гибридным угрозам демократии, верховенству закона и суверенитета стран Западной, Центральной и Восточной Европы и Евразии.





Фокус внимания инициативы направлен на враждебные сети влияния, использующие гибридные инструменты, и состоящие из псевдо-общественных инициатив, коррумпированных политических фигур, продвигающих внешние интересы, сети, распространяющие пропаганду, дезинформацию и фейк ньюс, сети радикальных групп ненависти.