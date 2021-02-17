Израильская нацистска Тихановская: топ-10 "убойных" тезисов госпропаганды
Эксперты iSANS Беларусь представили подборку из десяти конспирологических и пропагандистских утверждений, опубликованных в течение прошлого года и собранных ими в ходе мониторинга СМИ.
«Белорусские власти продожают репрессии против независимых СМИ, желают перевести белорусов на потребление государственной и прокремлевской пропаганды», - считают в iSANS Беларусь.
Вот подборка из десяти конспирологических и пропагандистских утверждений, опубликованных в течение прошлого года:
• Сорос передал зараженные коронавирусом пробирки белорусской оппозиции для организации геноцида;
• Светлана Тихановская – израильская нацистска с ЛГБТ-бизнесом;
• Все соседние с Беларусью страны, кроме России, солидаризировались с Гитлером;
• Польша планировала ввести свои войска в Минск, Россия уберегла от польской агрессии;
• Самое действенное средство от коронавируса – синхронный колокольный звон православной церкви;
• Сергея Тихановского финансировали Госдеп США, Владимир Макей и российский олигарх Дерипаска;
• TUT.by – рассадник идеологической скверны, включая разврат, содомию, бандеровщину и русофобию;
• Все католики контролируются США, их следует спасать переводом в истинную православную веру;
• Истинный, идеологически правильный белорусский первопечатник не Франциск Скорина, а Василий Корень;
• Интеграция Беларуси с Россией обусловлена наличием единой ДНК-гаплогруппы R1a.
iSANS – международная инициатива экспертов из разных стран, направленная на определение, анализ и противодействие гибридным угрозам демократии, верховенству закона и суверенитета стран Западной, Центральной и Восточной Европы и Евразии.
Фокус внимания инициативы направлен на враждебные сети влияния, использующие гибридные инструменты, и состоящие из псевдо-общественных инициатив, коррумпированных политических фигур, продвигающих внешние интересы, сети, распространяющие пропаганду, дезинформацию и фейк ньюс, сети радикальных групп ненависти.
10:29 17/02/2021
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