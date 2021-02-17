



Медиаэксперт прокомментировал « Салiдарнасцi » маховик репрессий, обрушившийся с новой силой на журналистов и правозащитников.





Следственный комитет сообщил, что речь идет о статье 342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активно участие в них).





Каких последствий происходящего ожидать белорусскому гражданскому обществу? Политический обозреватель, медиаэксперт Павлюк Быковский следит за тем, как развивается ситуация:





– Поскольку сейчас официально заявленная позиция правоохранительных органов такова – те, кто оплачивают штрафы и помогают репрессированным, являются теми, кто оплачивает протест, – то силовики перенесли свою активность на правозащитные организации, к которым относится также и Белорусская ассоциация журналистов. Я не знаю, смогут ли они доказать, что эти организации помогали своим сторонникам или членам оплачивать штрафы, работу адвокатов, но, наверное, такая гипотеза у правоохранительных органов есть. То, что во всем мире считается нормальной деятельностью правозащитников, у нас рассматривается как что-то преступное.





В комментарии «Салідарнасці» эксперт подчеркнул: тот факт, что под ударом оказалась одна из журналистских организаций, является знаковым и «будет иметь отдельные, достаточно видимые последствия для репутации правящего режима на международной арене».





– Несмотря на то, что Белорусский союз журналистов уже выступил с позицией, которую трудно назвать солидарностью с БАЖ (представители союза отметили: ходят слухи, что БАЖ как-то связан с внешним финансированием и некими финансовыми махинациями), я не думаю, что для международных журналистских организаций это будет аргументом. Есть презумпция невиновности: если человек не признан виновным судом, заранее утверждать его вину нельзя, а в белорусской ситуации, где очень низкий уровень доверия к правосудию, для международной общественности даже уголовный приговор по статьям, которые можно считать политическими, не будет в полной мере убедительным.





С другой стороны, мы сейчас находимся в таком политическом цикле, где для правящего режима пока не стоит необходимости нормализовать отношения с Западом, Европейским союзом, США. В этой фазе репрессии, скорее всего, будут продолжаться. Но потом – возможно, осенью, возможно, когда-то позже – маятник качнется в другую сторону. И, вероятно, начнется процесс, который принято называть «торговлей политзаключенными», их будут по тем или иным условиям освобождать.





Мы уже проходили подобные циклы – и в 2010 году, и раньше, в 2006-м, периодически конъюнктура меняется, начинаются действия по нормализации ситуации, так называемая «оттепель».





Все-таки от многовекторности Беларусь не отказывается. Хоть и говорится о том, что основными партнерами для нас являются Россия и Китай, но с Китаем у нас малый товарооборот, а с Россией все очень сложно, слишком велика зависимость от нее.





Сейчас, повторюсь, мы находимся в противофазе, и в ближайшее время я не буду удивляться негативным новостям, касающимся гражданского общества. Но весна когда-нибудь придет и ситуация изменится.