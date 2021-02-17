Зачем козе баян, а Конституции - ВНС

Зарубежная политическая практика знает примеры, когда в переломные исторические моменты возникала потребность в принятии решения неким специальным, исключительным в силу своей миссии и обстановки, представительным органом. Например, когда речь идет о провозглашении независимости страны или о ее сохранении в условиях внешней агрессии и капитуляции официально признаваемых властей. В мирное время такой орган может созываться в случае необходимости существенной модернизации властно-политической системы государства. Например, для разработки и принятия изменений конституции. Отличия таких органов от парламента в том, что:





— их численность больше, чем парламентских мандатов с тем, чтобы более точно обеспечить представительство всех групп граждан;





— они избираются, а не назначаются, как это произошло с нынешним ВНС;





— они формируются для решения конкретных вопросов, после чего немедленно распускаются, то есть не являются постоянно действующей структурой.





Какая же потребность в конституционном статусе ВНС, да еще в качестве постоянно-действующей структуры? Беларусь не находится на пороге военного поражения, а наша территория — под угрозой оккупации. К разработке конституции такой орган допускать не планируется. Так зачем «козе» беларуской власти «баян» ВНС?





Ответ на этот вопрос можно вывести из ответа на другой вопрос: в каком городе пишется, или, вполне возможно, уже написана будущая конституция Беларуси? Это Минск или г. Москва, Красная площадь, д.1? Почему-то у меня подозрения, что второе. Просто А. Лукашенко уже столько времени рассказывает про разработку новой конституции, но так и не обмолвился об органе, который её разрабатывает, кто именно входит в эту группу и какие направления реформы. Разговоры про перераспределение полномочий — это из цикла «ни о чем». Слишком обще, а уже пора бы что-то и конкретное сказать. Но из конкретики только то, что ВНС хотят сделать конституционным институтом. Но что мешало узаконить этот хурал раньше? Ничего, просто в этом не было необходимости. А вот с осени текущего года внезапно появилась. И чисто случайно в этот период российские высокопоставленные чиновники «топили» в режиме нон-стоп за новую конституцию для Беларуси. Совпадение? Не думаю.





А думаю я, что:





— В городе Сочи в сентябре 2020 года друг Володя дал другу Саше не только 1,5 млрд долларов, но и текст нового основного закона для нашей страны. С условием принять быстро и ничего особенно там не менять. Но расстановку запятых проверить разрешили. Чисто из уважения к суверенитету Беларуси и легитимности А. Лукашенко.





— Вычитывание текста не прибавило А. Лукашенко оптимизма относительно своего будущего. Помните его пассаж о том, что он мужик еще ого-го, и если что, то уедет работать в Россию. Не понятно кем, но явно не президентом.





— Придание ВНС конституционного статуса — это попытка сохранить за Лукашенко рычаги политического влияния при новой конституции и не уезжать в Россию. В свете того, что в соседней стране «Новичком» травят налево и направо, нежелание ехать туда по-человечески понятно.





Выскочить из необходимости проведения конституционной реформы у Лукашенко не получается. Кремль упрямствует и требует вот чтобы было как написано.





Предстоящая встреча Путина и Лукашенко станет попыткой последнего «продавить» российского правителя на редактирование сочинского текста с тем, чтобы там осталось место и для Александра Григорьевича. Ну это вряд ли.





Какая насмешка истории. Ведь еще в августе 2020 года тот же Лукашенко имел шанс остаться в тысячелетней летописи нашей страны как противоречивая, но эпохальная личность. А теперь он вынужден пресмыкаться перед кремлевскими обитателями, большинство из которых откровенно презирает.



