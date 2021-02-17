Минск: наблюдателя судят за клевету на членов избирательной комиссии

Александр Агрейцович. Фото: скрин с канала "Дневники наблюдателя"









Что говорит обвинение?

Александра Агрейцовича обвинили в том, что он оклеветал представителей избирательной комиссии во время выборов в Палату представителей в 2019 году — 12 сотрудниц школы №187 г. Минска. А именно — опубликовал на своем youtube-канале" Дневники наблюдателя " в мае 2020 года заведомо ложные сведения о членах избирательной комиссии, которые порочат их честь и достоинство. В видео Агрейцович отметил, что они являются фальсификаторами выборов и в период досрочного голосования совершили подделку документов. Этим он довел информацию до неограниченного круга лиц. Видео просмотрели более пяти тысяч раз.





Что говорят потерпевшие и свидетели?

Потерпевшие заявили моральный ущерб и отказались от материального. Они говорили, что после публикации видео с их участием им стали звонить родственники и знакомые. Потерпевший не признал вину, он не согласен с обвинением в клевете: он уверен, что результаты выборов были сфальсифицированы. Он находится на свободе под подпиской о невыезде.





16 февраля были допрошены свидетели по делу: другие члены избирательной комиссии. Они отметили, что нарушений во время выборов не было замечено, цифры в протоколе были правильными. По словам свидетелей, наблюдатель вел себя странно, но ему были разъяснены его права и озвучены ответы на все замечания. Они подтвердили, что видео унижало членов избирательной комиссии.





Видео, за которое судят Агрейцовича, по требованию министра информации не находится в общем доступе: он ограничен в декабре 2020 года.





Что говорит обвиняемый?





Александр Агрейцович отметил, что он выявлял несоответствия в подсчете голосов и неоднократно сообщал об этом комиссии: как устно, так и письменно. В качестве доказательств он привел точные цифры по голосованию, которые не совпали, на основании чего он решил, что выборы сфальсифицированы. Когда Агрейцович пытался задавать вопросы, судья Остапенко отметил: "Здесь обвиняют вас, а не других". Насчет видео обвиняемый отметил, что оно "юмористическое", но чтобы "если кому-то не понравилось, чтобы сгладить негатив", он "извинился перед членами комиссии и уничтожил их изображения&qu ;, чтобы "перевернуть эту страницу".





Также на заседании было отклонено большинство ходатайств: в том числе, на более просторный зал и на ение трансляции судебного заседания. Также когда после обеда пострадавшие покинули судебный зал, потому что им нужно было идти на работу, на заседание не пустили слушателей на их месте.





Рассмотрение дела продолжится 23 февраля в 10.00. От слушателей заседания и отца обвиняемого было оформлено обращение в суд Заводского района: они спросили, почему людей не пустили на это заседание, и попросили пустить на следующее. Ведь если это сделали из-за коронавируса, почему судья был без маски?