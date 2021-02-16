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Провластный союз журналистов дал отлуп Европейской и Международной федерациям, вставшим на защиту БАЖ

Белорусский союз журналистов подготовил официальное обращение в адрес Европейской и Международной федераций журналистов. Текст размещен в Telegram-канале БСЖ

«Белорусский союз журналистов (БСЖ) внимательно следит за развитием ситуации вокруг прошедших 16.02.2021 обысков в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и с максимальным вниманием относится к любой информации, поступающей как от представителей силовых структур, так и от коллег — журналистов.

Мы готовы в случае запроса оказать необходимую правовую помощь представителям Ассоциации и считаем важным соблюдение прав журналистов на защиту.

Одновременно с этим, мы выражаем недоумение сегодняшним заявлением Президента EFJ Могенса Блихера Бьеррегарда. По нашему мнению, оно явно носит ангажированный и политизированный характер.

Мы убеждены в том, что представитель, а тем более руководитель профессиональной журналистской организации, должен отдавать себе отчет, что не является представителем политического или государственного института ЕС (страны-члена Евросоюза). Наша общая и первоочередная задача — защита прав журналистов, а не дублирование функций вышеуказанных институтов.

Солидарность журналистов не может и не должна использоваться как политический инструмент давления на суверенные государства и для манипуляции общественным мнением в любой стране мира».

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов».

Вчера официальный союз журналистов целый день злорадствовал по поводу обысков у руководителей независимого союза, выдвигал свои версии причин обысков  и даже поначалу сообщил о их задержании. 
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