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Закончился обыск в офисе профсоюза РЭП

В минском офисе профсоюза РЭП закончился обыск, рассказал на своей странице в фейсбуке председатель организации Василий Завадский. Его отпустили после обыска, как и лидера профсоюза Геннадия Федынича.

По словам Завадского, у них конфисковали ноутбуки, телефоны, печатные и агитационные материалы, личные деньги. «Весь день провел в офисе, с 10 до 13-ти "под конвоем" ждали "бригаду", специализирующуюся на обысках; с 13 и до 18 шел обыск», — рассказал председатель профсоюза.

Он рассказал, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал это Завадский.

"Всю ситуацию в целом оцениваю как очередную попытку задушить независимый по-настоящему боевой профсоюз РЭП", -- заключил Завадский. Подробности он пообещал сообщить позже, так как сообщение сделал с чужого гаджета.

Ранее распространенная информация о задержании Вацлава Орешко не подтвердилась. Просто он тоже присутствовал при обыске. 
"Белорусский партизан"
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