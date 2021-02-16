Ради ЕС. Шотландия готовит выход из Великобритании

Одним из последствий выхода Великобритании из Евросоюза стала резкая активизация сепаратистских настроений в Шотландии. Новые социологические опросы показывают, что большинство шотландских избирателей хотят референдум о независимости, пишет telegraf.by

На этом фоне правительство Шотландии решило в ближайшие несколько недель определить конкретные сроки и формулировку вопросов для второго референдума о выходе из состава Британии. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Шотладния хочет вернуться в «родной дом»

Правительство Шотландии определит конкретные сроки и формулировку вопросов для второго референдума о независимости страны от Великобритании в ближайшие несколько недель, сообщило издание The National.





Первое голосование о независимости прошло в 2014 году: тогда 55 процентов шотландцев высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании.





Однако в 2016 году большинство участников общебританского референдума по выходу из ЕС высказались за Brexit, а шотландцы проголосовали против (63 процента).





Сразу же после этого правящая Шотландская национальная партия, которая традиционно выступала за независимость задалась целью провести в Шотландии новое голосование.





1 января 2021 года первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о скором возвращении страны в состав Евросоюза.





«Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет», — написала Стерджен в своем микроблоге в Twitter, прикрепив к твиту несколько эмодзи с флагами ЕС, Шотландии, сердечками, а также фотографию, символизирующую единство c Евросоюза и своей страны.





В апреле 2019 года Стерджен пообещала до мая 2021 года провести еще один референдум, поскольку этого хочет большинство населения. В октябре того года в Эдинбурге прошел 200-тысячный марш в поддержку независимости от Великобритании.





В январе 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал шотландским властям в проведении нового референдума. Он напомнил, что Стерджен и ее предшественник обещали, что голосование 2014 года должно было стать «единственным за поколение» референдумом о независимости.





Через год, 3 января 2021 года Джонсон заявил, что шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании.





«У них в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», — сказал британский премьер.





Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет «о правильном временном промежутке».





Пропасть между шотландским общественным мнением и британскими властями расширилась на фоне пандемии коронавируса: когда правительство Джонсона еще только «выражало обеспокоенность» второй волной, Стерджен действовала более решительно.





В ходе ноябрьского опроса, проведенного по заказу BBC News в Шотландии, 72 процента опрошенных сказали, что правительство Шотландии хорошо справляется с пандемией, недовольных же оказалось 15 процентов. К действиям же Джонсона примерно три четверти шотландцев относятся негативно.





Согласно опросу, опубликованному The Sunday Times летом 2020 года, «да» на референдуме о независимости может одержать верх, набрав 54 процента голосов.





Джон Кертис, британский исследователь общественного мнения и профессор Университета Стратклайда, считает, что «основы общественной поддержки Союза Англии и Шотландии никогда еще не были такими уязвимыми».

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«Неудивительно, что в глазах националистов последние три месяца доказали, что Шотландия управлялась бы лучше, если бы была маленькой независимой страной. Еще более важно то, что, похоже, бывшие унионисты сейчас тоже в этом убеждены», — комментировал политолог результаты опроса.





Действовать вопреки закону Никола Стерджен не хочет: она говорила, что каталонский вариант, когда объявленный в одностороннем порядке референдум не признают ни центральное правительство, ни противники независимости в самой пытающейся отделиться стране, для Шотландии неприемлем.





Сторонники независимости Шотландии надеются заставить Лондон согласиться на второй референдум либо через суды, либо путем политического давления, через выборы.





В мае 2021 года в Шотландии должны пройти парламентские выборы. На данный момент партия первого министра занимает 64 из 129 мест в парламенте, то есть не хватает всего одного голоса до большинства.





Однако, по данным опроса, который провели в феврале этого года, по итогам новых выборов в парламент может попасть 71 депутат от этой партии. То есть Шотландская национальная партия получит большинство голосов и сможет принять законопроект о референдуме.





Стерджен уверена, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Соединенного королевства. По ее словам, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в Европейский Союз и будет принята в кратчайшие сроки. Таким образом, ее страна вернется в «родной дом», где она уже находилась более 40 лет.





Голосование будет оформлено как «консультативный референдум», право на организацию которого у шотландского самоуправления есть.





Шотландское правительство, отметила Стерджен, будет «решительно противодействовать» любым юридическим возражениям со стороны правительства Великобритании на этот счет.





В итоге спор о легитимности референдума стороны будут решать в Верховном суде, предсказывает авторитетное издание Economist. И даже если он признает его проведение законным, то совершенно не факт, что правовым последствием «консультативного референдума» станет реальная независимость.





Уровень антибританских настроений в Шотландии постоянно нарастал в ходе сложных переговоров по Brexit. Шотландцы не хотят терять экономические выгоды от беспошлинного таможенного режима с ЕС, немаловажную роль играют также исторические связи со старым континентом.





В случае выхода Шотландии Соединенное королевство потеряет треть своей территории и восемь процентов населения (около 5,5 миллионов человек). Однако экономически и геостратегически Великобритания потеряет больше, в том числе 9,2 процента ВВП и 96 процентов углеводородов, прежде всего нефтегазовые месторождения в Северном море.





Для Соединенного королевства будут потеряны 19 университетов, рыболовные флотилии, производители виски и, что особенно важно, военно-морские базы, в том числе для атомных подводных лодок Trident.





Кроме того, выход Шотландии поставит под угрозу целостность оставшегося королевства, так как даст соответствующий пример Северной Ирландии и Уэльсу.





Как считают многие аналитики, маленькая Шотландия выиграет от членства в Европейском Союзе, поскольку у нее будет гораздо больше прав, чем в составе Соединенного королевства. В принципе, Шотландия отвечает всем критериям Евросоюза, и в случае объявления независимости процесс вступления в ЕС займет немного лет.









Однако в отчете Лондонской школы экономики и Городского университета Гонконга говорится, что экономика Шотландии сократится минимум на 11 миллиардов фунтов или около семи процентов, если она станет независимой.





Отчет утверждает, что вред от выхода из общего рынка Великобритании будет для шотландской экономики в два-три раза сильнее, чем от выхода из ЕС. При этом речь идет только о влиянии на торговлю.





Авторы отчета подчеркнули, что их анализ охватывал лишь последствия увеличения торговых издержек и исключал другие экономические или фискальные проблемы после независимости, такие как сокращение или увеличение внутренних инвестиций, изменение иммиграции, изменение валюты или налогов.





Великобритания является крупнейшим и важнейшим торговым партнером Шотландии, отмечается в отчете, на нее приходится 61 процент экспорта и 67 процентов импорта, что примерно в четыре раза больше, чем торговля Шотландии с ЕС.





В ответ министр экономики Шотландии Фиона Хислоп заявила, что у независимости есть далеко идущие преимущества.





«Как независимый член ЕС, свободный от ущерба, нанесенного Brexit, Шотландия станет частью огромного единого рынка [ЕС], который в семь раз превышает размер рынка Великобритании», — прокомментировала она отчет.





В качестве образца Хислоп привела экономику Ирландии: «В реальном мире, благодаря членству в ЕС, независимая Ирландия резко снизила свою торговую зависимость от Британии, диверсифицировав экономику в сторону Европы. И в ходе этого процесса ее национальный доход на душу населения превысил доход в Британии».



