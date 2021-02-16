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Представитель ЕС: Народ Беларуси лишен основных прав, известно о сотнях случаев пыток

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил о недопустимости того, что народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов августа 2020 года и жестокости правоохранительных органов.

Силовики выносят технику из БАЖ

"Белорусские власти сегодня преследуют правозащитников, в том числе из авторитетного правозащитного центра "Весна", и журналистов, возглавляющих Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Их дома и офисы подвергаются обыскам, поскольку власти усиливают кампанию запугивания и нападений на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, что является полным нарушением их основных свобод, прав человека и верховенства закона", - говорится в поступившем во вторник в "Интерфакс" заявлении Стано.

В нем указывается на то, что сотни состоявшихся судебных процессов в Беларуси имели политическую мотивацию.

Протесты в Минске, 2020 год

"Белорусы лишены большинства основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток", - подчеркнул представитель Борреля.

Он сообщил, что ЕС постоянно обращает внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси.

Евросоюз, напомнил Стано, уже ввел санкции против 84 физических и 7 юридических лиц, "ответственных за подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за нарушение законности избирательного процесса".

Вопрос о принятии других возможных санкций в отношении белорусских властей, отметил пресс-секретарь, надлежит решать Совету ЕС единогласным голосованием.

"ЕС твердо убежден в том, что только демократия, верховенство права и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли белорусского народа - единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси", - заявил официальный представитель главы европейской дипломатии.

В Беларуси уже более полугода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси.
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