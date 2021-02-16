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Целый день длится обыск в независимом профсоюзе РЭП

В 8.15 правовому инспектору РЭП Юрию Белякову позвонил Игорь Комлик и сообщил, что к нему и к его сыну пришли силовики. Сначала к сыну – искали Игоря Комлика.

Затем нагрянули в офис. С 11.30 председатель профсоюза РЭП Василий Завадский, его заместитель Геннадий Федынич и Комлики не выходят на связь. По словам очевидца, в офисе РЭП находится Завадский, Федынич и милиционеры.

"Наша нива" сообщает, что задержаны, активист профсоюза РЭП в Минске Вацлав Орешко и правовой инспектор профсоюза РЭП, а также правозащитник из Бреста Владимир Малей. 

Насколько можно понять, в минcком офисе профсоюза на Кульман, 4 до сих пор идёт обыск. Горит свет в нескольких окнах. Рядом с входом припаркован микроавтобус. 
"Белорусский партизан"
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