Власти вводят секторальные санкции против собственного народа

Во время так называемого Всебелорусского народного собрания, Минск, 11 февраля 2021 г.





На повестке дня вопрос о секторальных санкциях Запада против Беларуси. Их обсуждают западные политики и дипломаты. В то же время власти и государственные СМИ недавно предложили наказать тех белорусских граждан, которые призывают к иностранным санкциям.





Между тем санкции против экономики Беларуси и гражданского общества активно вводятся самими белорусскими властями. И эти санкции как раз секторальные.





На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко фактически объявил санкции против белорусского бизнеса. Из его противоречивых объяснений следует, что пока не тронут только предпринимателей, занимающихся производством. Все остальные отрасли находятся в опасности.





Вот Госконтроль предлагает резко повысить налоги для индивидуальных предпринимателей, что может привести к прекращению большей части из них хозяйственной деятельности. Как сказал Лукашенко, пусть устроятся на МАЗ.





Ну а санкции (а точнее репрессии) против гражданского общества проводятся уже несколько последних месяцев. Наступление идет широким фронтом, по секторам.





Сначала садили (и продолжают) активистов протестного движения. Затем настала очередь активистов экологического движения. Сегодня арестованы журналисты и правозащитники.





Кто следующий? Члены оппозиционных партий? Неслучайно Лукашенко приказал перерегистрировать партии. Думаю, задача состоит в том, чтобы лишить правового статуса оппозиционные структуры.





Кого еще не зацепили: аналитиков, экспертов? Наверное, пока руки не доходят.



