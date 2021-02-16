+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Алесь Беляцкий на свободе

Дома у Алеся Беляцкого провели обыск. Он на свободе


Руководитель правозащитного центра "Весна " Алесь Беляцкий после обыска в его квартире в Минске сообщил Свободе, что постановление на обыск было подписано 1 февраля по статье 342 УК (массовые беспорядки). 

Обыски прошли в офисе Весны и у него дома. Забрали документы и оргтехнику. Самого Алеся на допрос не забрали, он на свободе.

В настоящее время идет обыск на втором офисе "Весны" в Минске. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]