Алесь Беляцкий на свободе





Руководитель правозащитного центра "Весна " Алесь Беляцкий после обыска в его квартире в Минске сообщил Свободе , что постановление на обыск было подписано 1 февраля по статье 342 УК (массовые беспорядки).





Обыски прошли в офисе Весны и у него дома. Забрали документы и оргтехнику. Самого Алеся на допрос не забрали, он на свободе.

В настоящее время идет обыск на втором офисе "Весны" в Минске.