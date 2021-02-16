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Россия хочет продлить договоры о военных базах в Беларуси

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести переговоры о продлении сроков использования двух военных объектов на территории Беларуси, говорится в документах, размещенных на официальном портале правовой информации.

Россия хочет продлить договоры о военных базах в Беларуси
РЛС Волга
Соглашения о размещении на белорусской территории радиостанции "Вилейка" и узла "Барановичи" были подписаны 6 января 1995 года. Документы заключались на 25 лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.

Теперь Россия и Беларусь должны подписать протокол о порядке использования и содержания российских военных объектов. Предполагается, что протокол будет временно применяться с 31 мая 2021 года.

О каких военных базах идет речь?

Радиостанция "Вилейка" располагается возле одноименного белорусского города. Этот узел связи функционирует с 1964 года и обеспечивает связь российского флота с атомными подводными лодками.

Российские субмарины несут боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и Тихого океана и поддерживают связь с Главным штабом ВМФ на сверхдлинных волнах.

Узел "Барановичи" – это не что иное, как стационарная радиолокационная станция "Волга". Несмотря на свое речное название, РЛС находится неподалеку от белорусского города Ганцевичи.

"Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения.

Этот военный объект входит в состав Космических войск РФ, потому что контролирует территорию Западной Европы и Северную Атлантику. На боевое дежурство РЛС заступила в 2003 году.
Sputnik
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