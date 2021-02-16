Карбалевич: «Пока всех не закатают в асфальт»





16 февраля с самого утра по Беларуси прокатилась новая волна обысков и задержаний — силовики из различных структур пришли к руководству БАЖ, журналистам-регионалам, представителям правозащитных организаций и независимых профсоюзов.





— Процесс репрессий раскручивается, и он будет раскручиваться дальше, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Власти ставят задачу закатать всех в асфальт, вытоптать все политическое пространство. Я и раньше предсказывал, и продолжаю прогнозировать, что политический режим в Беларуси будет гораздо более жестким, чем был до сих пор. Потому что прежними методами, которые применялись до начала избирательной кампании, власть удержать сама себя не может, — прокомментировал Валерий Карбалевич.





Идет планомерная зачистка, в этом никто не должен сомневаться. Если кто-то думал, что, «может, обойдется, меня минет чаша сия» — нет, никого не минёт, к каждому придут, так что к этому надо быть морально готовым. Как долго растянется по времени эта зачистка, всего лишь вопрос времени — пока всех не закатают в асфальт.