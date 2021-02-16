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Это какое-то чёрное утро: экс-председатель БАЖ Литвина про утренний обыск

Утро 16 февраля началось для белорусских журналистов и правозащитников с массовых обысков.



Официальное объяснение от Следственного комитета — "в рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные". Обыски также прошли в офисе Белорусской ассоциации журналистов, дома у руководителей организации.

Еврорадио обратилось за комментарием к почётному председателю БАЖ Жанны Литвиной. Иначе, как "чёрным утром", она это назвать не может:

— То, что сегодня происходит, это какое-то чёрное утро. Это облава на людей нашей профессии и на правозащитников, — говорит Жанна. — По сути, совершается беззаконие против журналистов. Всё, что на сегодняшний день каким-то образом является оппонентом власти, — это всё "надо уничтожить". После тех речей, которые звучали на Всебелорусском народном собрании, обеспокоенность состоянием в информационном пространстве вылилась сегодня утром вот в такие действия. Самое ужасное, что это всё санкционировано Генеральной прокуратурой. Фигурирует уже такая информация, что это Уголовный кодекс, статья 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.
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