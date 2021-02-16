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Комиссар Совета Европы отреагировала на обыски в Беларуси

"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема».



Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отреагировала на сегодняшние обыски в Беларуси постом в Твиттере с хэштегами БАЖ, "Весны" и Офиса по правам людей с инвалидностью.

"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема. Свободы высказываний, объединений и собраний должны быть гарантированы по международным стандартам прав человека", -- написала она.

С утра 16 февраля следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов, представителей независимых профсоюзов по всей Беларуси. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании трех своих активистов после обысков: одного в Минске и двоих в Могилеве. Однако обыски в "Весне" еще не закончены.
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