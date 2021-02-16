ПЕН-центры 45 стран призывают прекратить репрессии в Беларуси













В заявлении говорится, что после президентских выборов в Беларуси от преследования пострадали более 590 деятелей культуры, более 230 из них были задержаны, многие были избиты.





«Некоторые из них пострадали от нападений на улицах со стороны правоохранительных органов и сторонников власти, что в одном из случаев привело к трагической смерти художника Романа Бондаренко. Многие были вынуждены уволиться с работы или расторгнуть контракт. Активная гражданская позиция деятелей искусства часто становилась причиной отмены выступлений, чтений, концертов. Преследование деятелей культуры продолжается и сегодня», – говорится в заявлении.





ПЕН-центры отмечают, что масштаб репрессий против протестующих является беспрецедентным в современной истории Беларуси, и выражают обеспокоенность тем, что преследование писателей и художников, отстаивающих право на свободу выражения и мирных собраний, продолжается.