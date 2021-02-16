– В последнее время несколько резонансных заявлений сделал Владимир Макей. На ВНС он поставил под сомнение актуальность нейтральности страны и заявил, что, возможно, стоит пересмотреть экспортную формулу, отказавшись от европейского рынка в пользу России. Как стоит рассматривать эти заявления – как реальное стремление властей или некую игру?





– Это месседжи для внешней аудитории, но большому счету они не имеют никакого практического содержания. В Конституции записано, что Беларусь стремится к нейтральному статусу, но по существу страна не является нейтральной еще с начала 90-х, когда присоединилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).





По факту Беларусь является очень близким союзником России, в том числе военным.





С практической точки зрения слова Макея можно рассматривать как предложение признать статус-кво – не больше. Ни к каким реальным последствия это не ведет.





Отказ от прежней экспортной формулы в пользу новой (чтобы на Россию шло не треть экспорта, а половина) – опять же, это признание статуса-кво, демонстрация провала прежней стратегии, которую в прошлом неоднократно озвучивал Лукашенко.





Формула, которую озвучил Макей, просто отражает реальность, она не является целью и ни к чему не обязывает.





– Зачем вообще делать заявления об неактуальности многовекторности? Чтобы подтолкнуть Запад к диалогу, напугав его, и чтобы получить больше российской помощи?





– Именно для этих двух целей и делаются эти высказывания. Официальный Минск хочет, по крайней мере, создать благоприятный фон для переговоров с Россией. А с другой стороны есть желание попугать Запад: раз вы давите на нас, вводите санкции, то таким образом своими же руками усиливаете нашу зависимость от России. Будете давить – так мы вообще будем вынуждены сдать суверенитет.

Еще раз подчеркну: эти заявления – чистая риторика, констатация реальности, а не стремление изменить внешнюю политику.





– Еще недавно Макея считали чуть ли не чиновником прозападных взглядов, а теперь он высказывается о «фашиствующей демократии». Как это говорит о взглядах номенклатуры?





– Мы не знаем, каких внутренних взглядов придерживаются чиновники. Особенно сейчас, когда от них требуется полная лояльность курсу, который озвучивает Лукашенко. Слова Макея – это просто продолжение риторики Лукашенко.

Да, надо признать у Макея были достаточно большие успехи на западном направлении, но в действующих обстоятельствах без изменения риторики по ключевым вопросам он не смог бы таваться в роли министра иностранных дел.





– В интервью РБК по поводу признания БЧБ-флага экстремистским Макей заявил, что «вопрос очень сложный» и к «истории нужно относиться бережно». Выходит, есть шансы на то, что власти откажутся от абсурдной идеи?





– Мне кажется, есть значительные шансы на это. Думаю, сама идея была заброшена, чтобы проверить реакцию общества. И выявилось, что запроса на запрет БЧБ-флага нет, большинство людей эту идею на поддерживают.





С учетом широкой пропагандисткой кампании против флага, которая шла последние полгода, максимум 20-25% как-то соглашаются с предложением о запрете. Даже среди сторонников красно-зеленого флага, как мы видим по дискуссиям в государственных структурах, многие не видят проблемы в том, чтобы БЧБ-флаг оставался частью культурного ландшафта.





Если власти примут решение о признании символа экстремистским, оно однозначно будет непопулярным, сложным для выполнения и будет только усложнять возможности для внутриполитического диалога.





И давайте вспомним, что идея о запрете БЧБ-флага была выдвинута почти сразу после начала массовых протестов. И то, что она не была реализована за последние полгода, свидетельствует о том, что власти крайне не уверены в ней.





За несколько дней до выборов Лукашенко говорил в послании парламенту: если молодежи так нравится этот флаг, пускай она его использует. Проблемы никакой не было, власти сами себя накрутили, а если и дальше будут накручивать, то только усложнят ситуацию для себя.







