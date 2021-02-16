Санкович объявил сбор средств в поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции
Белорусский пловец Павел Санкович запустил международную кампанию по сбору средств для белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.
Павел Санкович, участник трех Олимпиад и один из самых титулованных пловцов Беларуси, инициировал личный сбор средств на платформе GoFundMe в поддержку спортсменов, которые подверглись давлению со стороны режима за выражение своей гражданской позиции, были задержаны, избиты и лишены рабочих контрактов.
С августа 2020 года мы наблюдаем, как белорусов пытают, задерживают и убивают за отстаивание своих конституционных прав. Павел живет и тренируется в США, однако его друзья и близкие находятся в Беларуси.
«Я не могу, находясь за тысячи километров от дома, оставаться безучастным и молчаливо наблюдать за тем, что происходит в Беларуси. Я не могу спокойно просыпаться и читать новости, которые доставляют словно из ада. Я не могу спокойно засыпать и обнимать своих детей, зная, что тысячи белорусов лишены этой возможности.
Я прошел через различные стадии депрессии, страха и гнева за последние 6 месяцев и решил, что просто публикаций в социальных сетях или отдельных пожертвований недостаточно. Я создал эту кампанию, чтобы помочь спортсменам бороться за свои права, продолжать профессиональную карьеру и, что более важно, представлять весь белорусский народ, а не только Лукашенко, на мировой арене и Олимпийских играх», – говорит Павел Санкович.
12:44 16/02/2021
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