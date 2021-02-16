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Стефанович: Это логика репрессий - сначала прийти к политикам, активистам, а потом к журналистам и правозащитникам

В минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" проходит обыск, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Валентин Стефанович. По его словам, около 11.00 внутрь зашли председатель "Весны" Алесь Беляцкий и восемь силовиков.


Архив. Обыски на "Вясне" уже были

До начала обыска Беляцкому позвонили представители правоохранительных органов и сказали явиться в офис организации на проспекте Независимости.

"Это логика репрессий — сначала прийти к политикам, активистам, а потом к журналистам и правозащитникам. Так было и после [президентских выборов] 2010 года. То, что сейчас происходит, — это именно акция устрашения журналистов и правозащитников", — сказал Стефанович в комментарии БелаПАН.

"Единственное, что можно сказать: мы все исполняем свои правозащитные функции, — подчеркнул Стефанович. — Людей на улицу выводили не мы, а всем известный деятель, который синими пальцами держится за власть. Люди выходили на улицу не потому, что их на это организовывали правозащитники или журналисты. Мы только работаем с последствиями того, что в стране происходит, а всю ответственность за происходящее, естественно, несут власти".

"Мы про это говорили и сразу после августа, и продолжаем утверждать это сейчас, потому что мы видим усиление репрессий. Сейчас эти репрессии перекинулись на правозащитные организации и журналистов", — добавил он.

Обыски у журналистов и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси. Позже Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса.
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