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Латушко призвал Центробанк России не выдавать Лукашенко кредитов

Представитель оппозиции Павел Латушко призвал российский «Центробанк» не предоставлять действующим властям Беларуси кредиторские услуги.

Фото с сайта https://belnaviny.by

Соответствующее обращение глава НАУ направил руководителю банка – Эльвире Набиуллиной, сообщает belnaviny.by

По словам Латушко, Александр Лукашенко и его соратники нуждаются в финансовой поддержке, а оказать ее в полной мере может только Россия. «Нужно задать вопрос, уверена ли Россия, что Лукашенко сможет вернуть все кредиты? Ведь задолженность Беларуси перед Россией уже составила 11 млрд долларов», — подчеркнул оппозиционер.

 Это обращение в «Центробанк» России Латушко направил перед визитом Лукашенко в Москву, который запланирован на конец февраля.
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