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Облава на представителей НГО: первое сообщение о задержании

В потоке утренних новостей об обысках у журналистов, правозащитников, представителей независимых профсоюзов о всей стране появилось первая новость о задержании.

Как сообщает Телеграм-канал Белсата, завершен обыск и у правозащитника "Весны " Дмитрия Соловьева. У него забрали телефоны и технику. Согласно сообщению, Дмитрий задержан.

Завершен обыск у заместителя председателя БАЖ Бориса Горецкого. Его не забрали. Но забрали технику и деньги семьи. 

Также после трех часов обыск закончился и у гомельской журналистки Ларисы Щиряковой. Утром к ней пришли сотрудники ГУБОПиКа и омоновцы. Спрашивали о деньгах, забрали фото - и видеотехнику, накопители информации, бело-красно-белые флаги и плакаты «Я – нечестный журналист» и «Свободу Судаленко».
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