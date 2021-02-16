



— Эти два дня — это, по сути, первая серьезная предвыборная программа Александра Лукашенко. У нас прошла избирательная кампания, где он не говорил ничего, прошло полгода протестов, когда он тоже не объяснял, куда мы идем. Это было не понятно, как нам, так и его сторонникам, пишет gazetaby.com





В этот раз, как мне кажется, Лукашенко хорошо объяснил, как он себе видит будущее. Его программу я назвал для себя так: «Отнять. Не делить. Запугать», — сделал вывод сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.





В подготовленных выступлениях с трибуны политик услышал и другие посылы.





— У всех чиновников, которые выходили к трибуне, главный лозунг был, что люди вообще-то обнаглели, сколько можно для себя что-то требовать. Хотите учиться, лечиться и вообще хорошо жить. Так нельзя. Вы должны все отдать государству, бизнес должен работать на государство, люди должны работать на государство. Но тогда возникает вопрос, а что такое — это государство, если мне ничего не возвращается?





Государство — это они, ребята, которые сидели даже не в самом зале, а в президиуме. Это мы на них должны работать, должны быть рады, что они принимают наши налоги, и ничего не требовать взамен.





И это прошло красной линией — то, что люди в Беларуси слишком много хотят, как бы объявив борьбу индивидуального с коллективным.





На самом деле, никакой борьбы индивидуального с коллективным нет. Все просто — мы платим налоги и имеем право выбирать своих представителей во власть, которые принимают решение о том, как тратить налоги. Но это в стране, где люди имеют значение.





У нас, в Беларуси, гражданин — это сразу враг, его прямо так и обозначают. Сам Лукашенко много раз это повторил: не оппоненты, а именно враги, — подчеркнул Дмитриев.





Он отметил, что принцип «отнять и запугать» уже приносит ощутимые результаты, и рассказал, у кого в-первую очередь будут отнимать.





— Я смотрел статистику: на 21% уменьшилось количество тех, кто хочет открыть собственное дело. Понятно, что этот процент будет увеличиваться.





Денег нет, и это объяснили всем. Например, премьер-министр Головченко сказал, что у них есть гениальный план на 200 миллионов. При этом он прямо говорит, что надо будет прокредитоваться, но, поскольку кредитов не дадут, поэтому отнять и будет самым главным.





У кого можно отнять? У двух категорий людей. Первое — это часть номенклатуры, которой можно через разные инструменты показать, что она не достаточно лояльна, и за это ее наказывать. И второе, конечно, бизнесмены, — считает экс-кандидат.





Задержание владельца сети «Green» в этом контексте он относит к началу передела рынка.





— Я думаю, что Green не будут закрывать. Это будет изменение собственника, что означает передел капитала, передел рынка, — прокомментировал ситуацию с торговой сетью политик.



