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Не дожидаясь закона, провластный союз журналистов заявил об "иностранных агентах"

Как сообщает TUT.by, информацию об обысках в БАЖ прокомментировали в провластном Белорусском союзе журналистов.




«По предварительным данным следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ», — заявили в БСЖ.

Напомним, что в Беларуси нет закона об иностранных агентах. Но его инициируют некоторые депутаты -- в частности, Андрей Савиных и Олег Гайдукевич.
"Белорусский партизан"
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