В августе экс-министр культуры, дипломат, работал в должности директора Купаловского театра.





«Помню, что проснулся в 6 утра, ведь телефон непрестанно сигнализировал. Мы все ждали подробностей, и именно в этот день, 14-го августа, появилась связь, и мы увидели тот ужасное насилие, совершившее власти к мирным людям. Но одновременно была уверенность, что в стране начало что-то изменяться», — рассказывает Павел Латушко, передает Телеграф





«Я поехал на работу в театр, эмоционально я уже не мог выдерживать и решил записать обращение на Инстаграм. Мне сообщили, что на проспекте находятся представители 12-ти минских театров. Незапланировано я решил выйти и прочитать перед всеми текст, который был для меня очень важен. Это было в каком-то смысле очищением, очищением от грязи, очищением от того, с чем я может быть не соглашался, но публично против никогда не выступал», — говорит политик.





По его словам, после выступления он получил сотни звонков с поддержкой.





«Лилия Власова позвонила мне позже и позвала на площадь Независимости, так как там было много людей, но не было того, кто бы мог выступить, поддержать их. Я понимал, что не смогу остаться и сидеть в кабинете. И я пошел. Столько слов поддержки на этом коротком пути от Купаловского и до площади я не получал никогда в жизни. Подойдя к прессе, я заявил, что не могу согласиться с насилием и требую отставки Караева и Барсукова», — рассказывает о событиях 14 августа Павел Латушко.





По его словам, он хочет, чтобы в учебниках истории этот период в Беларуси вошёл как старт перемен.