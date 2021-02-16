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«Это было очищением от грязи» — Латушко рассказал, как и почему ушел в оппозицию к Лукашенко

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал 14 февраля, как он оказался в оппозиции после стольких лет работы во власти.

«Это было очищением от грязи» — Латушко рассказал, как и почему ушел в оппозицию к Лукашенко
Фото с сайта telegraf.by
В августе экс-министр культуры, дипломат, работал в должности директора Купаловского театра.

«Помню, что проснулся в 6 утра, ведь телефон непрестанно сигнализировал. Мы все ждали подробностей, и именно в этот день, 14-го августа, появилась связь, и мы увидели тот ужасное насилие, совершившее власти к мирным людям. Но одновременно была уверенность, что в стране начало что-то изменяться», — рассказывает Павел Латушко, передает Телеграф.

«Я поехал на работу в театр, эмоционально я уже не мог выдерживать и решил записать обращение на Инстаграм. Мне сообщили, что на проспекте находятся представители 12-ти минских театров. Незапланировано я решил выйти и прочитать перед всеми текст, который был для меня очень важен. Это было в каком-то смысле очищением, очищением от грязи, очищением от того, с чем я может быть не соглашался, но публично против никогда не выступал», — говорит политик.

По его словам, после выступления он получил сотни звонков с поддержкой.

«Лилия Власова позвонила мне позже и позвала на площадь Независимости, так как там было много людей, но не было того, кто бы мог выступить, поддержать их. Я понимал, что не смогу остаться и сидеть в кабинете. И я пошел. Столько слов поддержки на этом коротком пути от Купаловского и до площади я не получал никогда в жизни. Подойдя к прессе, я заявил, что не могу согласиться с насилием и требую отставки Караева и Барсукова», — рассказывает о событиях 14 августа Павел Латушко.

По его словам, он хочет, чтобы в учебниках истории этот период в Беларуси вошёл как старт перемен.
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