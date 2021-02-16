«Люблю Беларусь, люблю Россию». Дзермант "подправил" Макея
Белорусский политолог Алексей Дзермант, известный своими высказываниями в защиту Лукашенко и действующей системы, выложил на своей страничке в соцсетях пост-заявление.
В нем он предлагает существенно изменить лозунг, который с подачи главы МИД Владимира Макея был подхвачен выступвшими на Всебелорусском народном собрании.
По мнению Дзерманта, в нем не хватает части о любви к России и нашему большому отечеству от Бреста до Владивостока:
— Люблю Беларусь, люблю Россию и всё наше большое Отечество от Бреста до Владивостока! - написал Дзермант.
Напомним, что лозунг "Люблю Беларусь!" это лозунг антироссийского восстания под руководством Кастуся Калиновского. Если признать, что Макей говорил эзоповым языком, то он посылал сигнал всем сторонникам независимости. В России есть люди, которые это поняли и которым это не понравилось. Дзермант поспешил уточнить...
"Белорусский партизан"
09:38 16/02/2021
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