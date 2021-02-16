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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Люблю Беларусь, люблю Россию». Дзермант "подправил" Макея

Белорусский политолог Алексей Дзермант, известный своими высказываниями в защиту Лукашенко и действующей системы, выложил на своей страничке в соцсетях пост-заявление.


В нем он предлагает существенно изменить лозунг, который с подачи главы МИД Владимира Макея был подхвачен выступвшими на  Всебелорусском народном собрании. 

По мнению Дзерманта, в нем не хватает части о любви к России и нашему большому отечеству от Бреста до Владивостока:
 
— Люблю Беларусь, люблю Россию и всё наше большое Отечество от Бреста до Владивостока! - написал Дзермант. 

Напомним, что лозунг "Люблю Беларусь!" это лозунг антироссийского восстания под руководством Кастуся Калиновского. Если признать, что Макей говорил эзоповым языком, то он посылал сигнал всем сторонникам независимости. В России есть люди, которые это поняли и которым это не понравилось. Дзермант поспешил уточнить... 
"Белорусский партизан"
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