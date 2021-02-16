«Люблю Беларусь, люблю Россию». Дзермант "подправил" Макея





В нем он предлагает существенно изменить лозунг, который с подачи главы МИД Владимира Макея был подхвачен выступвшими на Всебелорусском народном собрании.





По мнению Дзерманта, в нем не хватает части о любви к России и нашему большому отечеству от Бреста до Владивостока:

— Люблю Беларусь, люблю Россию и всё наше большое Отечество от Бреста до Владивостока! - написал Дзермант.





Напомним, что лозунг "Люблю Беларусь!" это лозунг антироссийского восстания под руководством Кастуся Калиновского. Если признать, что Макей говорил эзоповым языком, то он посылал сигнал всем сторонникам независимости. В России есть люди, которые это поняли и которым это не понравилось. Дзермант поспешил уточнить...