Мельянцов: ВНС сыграло коммуникативную роль между властью и теми, кто поддерживает Лукашенко
Ввиду спада протестной активности в Беларуси у власти не было необходимости выстраивать диалог с оппозицией в рамках Всебелорусского народного собрания. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.
По его словам, исходя из речи Президента Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, можно сделать ряд выводов.
«Во-первых, быстрых политических реформ как ответа на поствыборные протесты, не будет. Но будет продолжен процесс конституционной реформы, задуманный задолго до выборов. Во-вторых, стали понятней некоторые детали будущей политической трансформации: будет активизировано контролируемое партийное строительство и партийная политика, усилена роль парламента. При этом ВНС приобретет роль стабилизирующего органа, сдерживающего возможные излишне радикальные решения парламента», - пояснил он.
Другими словами, указывает Мельянцов, речь идет о гарантировании сохранения социально-политического и идеологического наследия Лукашенко. В то же время эксперт не исключает изменения избирательной системы в Беларуси в ближайшем будущем.
Говоря о самом проведении Всебелорусского народного собрания, Мельянцов обозначил, что этот форум может сыграть роль коммуникативного канала между властью и той части общества, которая поддерживает Лукашенко и существующий политический уклад.
Это объясняется тем, что ВНС фактически является съездом пропрезидентского актива, добавил он.
«Делегаты ВНС на местах донесут до выдвинувших их граждан и коллективов решения, принятые на собрании. По крайней мере, такова была идея этого мероприятия», - уточнил он.
Что касается ВНС как диалоговой площадки между властью и протестной частью общества, отмечает Мельянцов, то очевидно, что такая возможность реализована не была.
«На фоне спада протестной активности у белорусских властей укрепилась уверенность в стабилизации политической ситуации и, соответственно, отпала потребность в каком-либо диалоге с оппонентами», - подытожил он.
09:25 16/02/2021
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