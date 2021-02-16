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Владимир Мацкевич обратился к тем, кто "вне политики"

Вы ещё не в тюрьме? А знаете, когда возьмутся за таких, как вы?

Фото: ЕвроБеларусь

Ваш бизнес ещё не отобрали? А знаете своё место в очереди, в которую вас поставили, что бы отжать ваш бизнес?

Вы не боитесь ареста, тюрьмы, конфискации, потому что вы вне политики? А посмотрите вокруг, в тюрьмах сейчас половина людей, которых схватили случайно, просто под руку попались. И собственностью, бизнесом, деньгами интересуются не потому, что вы в оппозиции, а просто всё это кому-то приглянулось из приближённых к ОПГ, пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич, сообщает ex-press.by.

Вы не боитесь, потому что вы ябацька? Вы лояльны режиму и одобряете репрессии. Напрасно, от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь, репрессивная машина работает без разбора.
 
Вы сами члены репрессивной машины? Можете сажать, пытать, судить, отжимать? Что ж, могу только посочувствовать. Сколько верёвочка не вейся, конец известен. Вы не первые в очереди, ближе к концу, но и защиты у вас нет.

Лука ведёт страну к пропасти, крах неминуем, и ни перед какими жертвами он не остановится.

Спасти страну ещё можно, включайте мозги, вспомните о совести.
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