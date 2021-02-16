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Лукашенко: Минск заинтересован в контактах с Вильнюсом

Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Этот день символизирует важный этап становления литовской государственности, отмечается в поздравлении.

История мирного сосуществования народов Беларуси и Литвы насчитывает несколько столетий. И белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития.

"Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям", - говорится в тексте.

Лукашенко отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему остается заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений. Для того, чтобы вернуть двусторонний диалог в конструктивное русло, нужно по возможности эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в самых разных отраслях.

"Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран", - сказано в поздравлении. 

Лукашенко пожелал литовскому народу мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, что, начиная с лета, Александр Лукашенко обвинял Литву чуть ли не в желании начать войну с Беларусью.
"Белорусский партизан"
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