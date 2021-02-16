Такое мнение высказал директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





Евгений Прейгерман отметил, что если бы Беларуси пришлось делать выбор между Западом и Востоком, то по экономическим и геостратегическим причинам, это был бы выбор в пользу России. Поэтому, чтобы оставаться суверенным государством и расширять поле для маневра, единственный выход для Беларуси - сохранять многовекторность.









— Мы малая открытая экономика: нашего рынка недостаточно для обеспечения собственных потребностей. Если мы будем ориентироваться только на евразийский рынок, то, во-первых, мы исключаем возможность расширения собственного поля для маневров в переговорах с Россией, во-вторых, исключаем возможность работы на тех сегментах, которые в России не присутствуют, либо имеют свою специфику.





Еще один важный аспект - общественное мнение. Хотя у нас и затруднена социология, но имеющиеся опросы общественного мнения показывают, что ни один из векторов внешней политики, ни Запад, ни Россия, не набирают более трети сторонников. Абсолютное большинство белорусов выбирают опцию «и с теми и с теми». Из этого можно сделать вывод относительно того, какие действия были бы неблагоразумны для Беларуси. Сегодня, в условиях политического кризиса, отказаться от многовекторности - это по сути еще больше подорвать внутреннюю обстановку и углубить кризис, - объяснил Евгений Прейгерман.





Эксперт сказал, что полтора года назад у Александра Лукашенко и всего государственного аппарата «было меню на несколько страниц, из которого они могли выбирать опции своей внешней политики». Белорусский лидер мог говорить «нет» там, где он считал, могут быть уязвлены национальные интересы Беларуси, особенно ярко это проявлялось в переговорах с Россией. Теперь это меню «сузилось до, мягко говоря, одной страницы, а может быть и того меньше».





Недавно появившиеся в СМИ результаты соцопросов, о росте негативного отношения белорусов к России, Евгений Прейгерман прокомментировал так: «Что касается этой темы с социологией, которую попытались поднять белорусские СМИ, то, думаю, нужно подождать, прежде чем делать окончательный вывод. Такие пики и падения настроений белорусского общества к России случались и раньше. Поэтому нужно рассматривать этот вопрос на более долгой перспективе»