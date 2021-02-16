12 февраля КГБ внес в список 17 новых фамилий граждан Беларуси, которые якобы причастны к терроризму. Вкупе с двумя ранее внесенными лицами, всего получилось 19 граждан страны, причастных к террористической деятельности. Много это или мало для Беларуси и как это скажется на имидже нашей страны, попытался разобраться « Ежедневник ».





Всего в «Актуальный перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» КГБ Беларуси внесено 743 лица. Причем, список состоит исключительно из физических лиц, хотя в названии указаны и организации.





Из 743 человек в графе по гражданству 96 имеют отметки д/о (данные отсутствуют – прим. Ред). Таким образом, реально для анализа доступны только 647 лиц, о чьем гражданстве можно судить. Мы проанализировали весь перечень КГБ Беларуси и составили топ-10 стран, с самым большим количеством граждан, причастных к террористической деятельности.









Кампания, в которой усилиями властей оказалась Беларусь, сама по себе впечатляет. Однако стоит рассмотреть соседей внимательнее, чтобы весь ужас положения стал понятен каждому.





К примеру, в перечень внесено 15 граждан Филиппин, что на 4 меньше, чем в Беларуси. На Филиппинах проживает более 104 млн человек, а количество инцидентов, которые международные структуры относят к террористическим, исчисляется сотнями в год. Мы слышим лишь о самых страшных, а по остальным информация просто не доходит. По количеству пострадавших пока антирекорд принадлежит 2017 году, когда в стране было зафиксировано 692 инцидента, в результате которых погибли 218 человек и были ранены более 1400. По количеству погибших антирекорд остается за 2014 годом, когда погибли 472 человека и были ранены 723. В 2020 году только крупных терактов на Филиппинах зарегистрировано более 40. Приведем лишь один пример : 24 августа 2020 года в городе Холо произошло два взрыва, в результате которых погибли 13 человек и были ранены еще более 70. А теперь сравним это с августовскими событиями в Беларуси и с теми деяниями, которые инкриминируются нашим «террористам»: 0 погибших, 0 раненых.





Практически все 15 граждан Филиппин, которые внесены в перечень лиц, причастных к терроризму, являются членами таких организаций как ИГИЛ, «Аль-Каида», «Раджа Сулейман» и им подобных. Они разыскиваются за реальные теракты и на их совести тысячи погибших, причем, не только в Филиппинах.





Еще один пример – Пакистан, который Беларусь вот-вот догонит по количеству лиц, причас ых к терроризму. В этой стране проживает еще большее количество людей – свыше 212 млн. И тут только 20 причастных к терроризму лиц, хотя теракты происходят фактически ежемесячно и даже чаще. Среди последних крупнейших следует упомянуть взрыв в мечети города Пешавар, произошедший в октябре 2020 года. В этой мечети послушать муфтия собрались более 500 студентов. В результате теракта 10 молодых человек погибли и более 100 были ранены.





Все включенные в список граждане Пакистана, как и в случае с Филиппинами, попали туда на основании данных Совета безопасности ООН за реальные теракты или за оказание финансовых услуг таким организациям, как «Аль-Каида», ИГИЛ и им подобным.





Просто удивительно, как Беларусь по количеству причастных к терроризму лиц оказалась в компании таких вот государств и, например, далеко обогнала Нигерию, где 29 ноября 2020 года боевики жесткого убили 110 местных жителей в штате Борно, и где нападение на губернатора с десятком погибших уже не так страшно.





Из относительно благополучных стран, с которыми Беларусь оказалась поблизости, хоть они и не попали в топ-10, следует назвать Россию (13 граждан включено в список) и Великобританию (9 граждан). Но здесь совсем другая ситуация.





В России это чеченцы или дагестанцы, которые вступили в ряды «Исламского государства» и воюют на стороне боевиков в различных странах либо давно разыскиваются в РФ за реальные террористические преступления. Автуховичей и Олиневичей там днем с огнем не сыщешь.





В Великобритании в список опять же попали члены и вербовщики ИГИЛ и других реальных террористических организаций, которые являются выходцами из исламских государств, но сумели различными, чаще всего обманными путями получить гражданство Великобритании.





Еще несколько данных по тем странам, которые мы обогнали: Египет – 12 лиц, причастных к терроризму, Судан – 11, Сомали – 9, Кувейт – 9, Иордания -6, Уганда – 5, Иран – 3, Сирия – 3.





Отдельной строкой здесь стоит только КНДР, из которой Совет безопасности ОНН включил 78 человек в перечень лиц, причастных к терроризму. Но это в основном лица, причастные к разработке ядерного оружия и ракет среднего и дальнего радиуса действия, что видится глобальной террористической угрозой для всего мира.





Весь список лиц можно изучить еще тщательнее. Можно даже по конкретным лицам найти ужасное описание их деяний. Но что точно нельзя найти, так это поджога машины или здания. Белорусское телевидение очень любит показывать протесты в ЕС и США, где жгут машины и здания. Но пропагандисты не говорят, что в этих странах подобные действия и в голову никому не придет квалифицировать, как терроризм. Тем более, нельзя считать террористической деятельностью призывы выходить на акции протеста против фальсификации выборов.





Сам факт того, что по уровню терроризма Беларусь оказалась среди таких стран, как Пакистан, Индонезия, Филиппины, Йемен, заняв 6-е место в мире, нанесет имиджу государства непоправимый ущерб. Большинство инвесторов просто не станет разбираться во всех политических перипетиях и отнесет нас к недопустимой группе риска. Туристический поток также пойдет на убыль, раз у нас такая ситуация с терроризмом. Напротив же, сам факт, что теперь мы неблагополучная в плане терроризма страна, может привлечь к нам вполне реальных террористов, в борьбе с которыми у нас нет реального опыта. А они как раз могут увидеть в этом хорошую возможность разжечь огонь в центре Европы. Поэтому смело можно утверждать, что с формированием придуманных угроз власти явно перемудрили.





Белорусские пропагандисты могут привычно заявить, что КГБ сработало на опережение и не допустило того, чтобы в Беларуси были осуществлены настоящие теракты. Ведь Лукашенко говорил о тоннах оружия, поэтому само соседство с такими странами как Пакистан и Филиппины, говорит о том, насколько серьезную угрозу удалось предотвратить.





Но какое это опережение, какое предотвращение, если поджечь все же смогли? Если реально некие группы планировали взрывать, то что мешало взорвать, а не поджигать? Реальные террористы стараются нанести максимальный человеческий ущерб и никогда не стали бы поджигать пустую машину. И где эти «тонны оружия», их реально кто-то видел? И самое главное, задержанные в Беларуси боевики «Вагнера» и те несколько сотен, которые остались жить в белорусских лесах, по уверениям пропаганды тоже планировали все это. У них был реальный опыт и реальные возможности. Так почему же их отпустили, а других даже нет ищут в лесу? Они уж точно больше похожи на террористов, чем внесенная в перечень 65-летняя пенсионерка из Бреста. Гражданин России Ахмед Чатаев, который командует в ИГИЛ 130 боевиками, может реально обидеться, что его поставили в один ряд с какой-то бабушкой…