Макей: сохранили отношения с Китаем, Пакистаном, другими

«Я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство… Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5–6% уволились», - заявил Макей в интервью РБК.





«Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо. Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах». Частью, как я сказал, это было услышано», - утверждает чиновник.





А на вопрос об идее признания бело-красно-белого флага экстремистским, ответил:

— Вопрос очень сложный.





Фото: AP





— Скажите как гражданин, а не как министр.





— Вопрос очень сложный. Я выскажу свою личную точку зрения. Я считаю, что к истории надо относиться бережно. У нас много памятников советского и досоветского периодов. Я когда-то сказал: разве камень виноват в том, что его здесь поставили? Если вы не согласны с чем-то или хотите высказать свою точку зрения (я имею в виду новую власть, которая, условно говоря, в той или иной стране меняется), возьмите и поставьте табличку, что вот это такой-то памятник, что он посвящен такому-то деятелю, как он оценивается, позитивно или отрицательно и т.д. В ходе экскурсий, которые могут происходить на этом месте, можно разъяснять подобного рода вещи. Я не понимаю, зачем сносить памятники. Я действительно этого не понимаю. Мое мнение: к истории надо относиться бережно.





Что касается флага, я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение. Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения, не привели к тому, что это, наоборот, вызовет какое-то отторжение в участии общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения.



А вопрос о политике, из которой исчез европейский вектор Макей ответил:

- Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими.



