Кузнецов: Задраенный наглухо котел в итоге неминуемо взорвётся

Начнем с минусов. Тут все, кажется, очевидно. Во-первых, это, по мнению многих, ведет к ослаблению давления на режим и к расширению для него поля для маневра, в том числе и на внешнеполитической арене — в переговорах с Россией и попытках возобновить торг с Западом. Вот, мол, все успокоилось, ситуация под контролем, страна нормализована, разговаривать вам больше не с кем.





Во-вторых, конечно же, это сказывается на общем настроении людей, ведет к разочарованию, пассивности, депрессии у многих. Соцсети полны подобными примерами, но и не только соцсети — подобное бросается в глаза в ходе простого общения с самыми обычными людьми, которые выступили против диктатуры в 2020. А таких, между прочим, очень немало: около 30% избирателей, согласно социологическим исследованиям, положительно относятся к акциям протеста, то есть являются их активными сторонниками, и примерно столько же — скорее положительно (резерв протеста).





Еще один серьезный минус заключается в том, что такая реальность ставит под серьезные сомнения озвученные недавно новыми оппозиционными силами «планы» и «стратегии» победы. Во всех случаях улица, как часть таких планов, является одним из ключевых факторов. Однако до сих пор улица работала сама по себе, используя Телеграм-каналы лишь как ориентир и радуясь своей независимости и самоорганизации. Удастся ли, особенно в указанные сроки, переориентировать протест с этой самоорганизации и децентрализации в русло единого плана, особенно в нынешней ситуации психологического спада — и вопрос, и проблема.





Однако в контексте генеральной линии партии, то есть, продолжающегося курса исключительно на террор и подавление, у снижения протестного градуса есть и положительные стороны. Да, тем, кто хочет результата здесь и сейчас, или даже «вчера», подобные оценки придутся очень не по душе: хочется ведь скорее. Однако как «хочется» бывает крайне редко, куда чаще случается так, как «получается». Особенно в таких запущенных и сложных случаях, как беларуская диктатура, опиравшаяся на всеобщую пассивность 26 лет.

Политическая психология учит, что яркие, острые, драматичные события, затронувшие интересы больших групп, коллективов, масс, впечатления от них не исчезают бесследно. Они становятся определяющими для дальнейших событий или, в неблагоприятных условиях, загоняются внутрь, однако при этом становятся частью ценностной платформы и глубинной мотивации этих групп людей, то есть — определяющим фактором их политического поведения в будущем.





Переводить на простой язык это даже не нужно, такой перевод беларусы массово сформулировали в одной фразе и носили на плакатах все лето и осень: «Не забудем, не простим!». Сегодняшняя беларуская политическая реальность такова, что под этим девизом продолжает жить порядка 60% населения и, как говорят мировая история и опыт, ничего в их мировоззрении уже не изменится — это станет определяющим фактором и мотивацией всех дальнейших политических действий.





В течение последних 26 лет протестная активность в Беларуси была фактически заморожена в условиях, когда носителями таких настроений могли быть от силы 20% населения. Все 26 лет эксперты говорили, что это очень похоже на задраенный наглухо котел, где скапливается пар, который в итоге неминуемо приведет к взрыву. Взрыв в итоге случился — в 2020, да такой, что мало не показалось никому, в том числе и тем, кто сейчас считает, что с ним справился. Котел, в котором «варится» 60% населения, рванет куда быстрее и мощнее. При той политике, которую проводит власть — максимальное усиление террора — такой ход событий видится неминуемым: кто бы как ни фантазировал, 60% «лишними людьми в государстве» быть не могут, они являются стержнем и основой государства.





Иными словами, не предпринимая попыток к реальному диалогу, а продолжая политику террора, власти сами создают условия для накопления протестной энергии с последующим мощнейшим взрывом при появлении любого значимого повода — детонатора. Сегодняшние «ручейки протеста» могут сильно трепать им нервы, однако к коллапсу систему не ведут. А вот повторение августа-2020, да, возможно, в еще более острой форме, при существенном политическом поводе может стать таким испытанием для системы, которого она во второй раз уже не выдержит.





Еще один условный плюс этой ситуации существует лишь в контексте описанной выше ситуации и заключается в том, что люди, перешедшие в режим накопления протестной энергии, с большей степенью вероятности сохранят себя, не попадут лишний раз под репрессии, уголовные дела или необходимость покидать страну. Постоянное мотание «по суткам» – это, конечно, героическая борьба, но большинство тех, кто в такое ввязывается, она к определенному моменту изматывает: ресурсы человека небезграничны.





На сегодняшний день успех как для стороны власти, так и для оппозиции лежит в работе в двух плоскостях. Это, конечно, экономика и тут даже объяснять ничего не надо. Второе и главное — поиск новых, либо мобилизация имеющихся пассивных точек опоры среди разноплановых элит беларуского общества: не только номенклатуры, но и бизнеса, культуры, спорта, медиа и т. п.





Усиление позиций власти в этой плоскости приведет к укреплению системы и уменьшению вероятности критических ошибок, которые могут стать триггером для новой волны протеста, то есть, «взрыва котла». В такой ситуации, действуя аккуратно, растягивать существование можно бесконечно долго.





Успех на этом поприще оппозиции — наоборот, приведет к ослаблению как «вертикали», так и ее «ветвей», усилению внутреннего давления, нервозности, накоплению критического количества ошибок и, следовательно, к возникновению очередного, возможно, уже последнего, детонатора.















