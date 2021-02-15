фото: SERGEI SHELEG/ POOL / ТАСС





«Это не событие для граждан страны. 95% того, что озвучил Александр Лукашенко — это просто словесный мусор, который сразу же ушел на информационную свалку. Это скорее похоже на съезд незарегистрированной партии «Ябатько», на который съехались сторонники Лукашенко, вот и все», — сказал он.





Лебедько подчеркнул важный момент в заявлении Лукашенко, связанные с «гарантиями безопасности». «Впервые Александр Лукашенко заявил, что нужны гарантии безопасности. Он говорил о сторонниках, но мы то понимаем, что речь шла непосредственно о нем и его окружении. Это говорит о том, что Лукашенко не считает себя победителем. Он не уверен, что до конца контролирует ситуацию. И он вынужден продумать сценарий — «а что будет, если…», — отметил он.





По мнению директора Центра, в случае усиления давления изнутри страны и извне (со стороны Запада), Лукашенко «может сесть за стол переговорного процесса по транзиту власти».

Лебедько уверен, что к весне в Белоруссии увеличатся акции протестов.





«Лукашенко надо как-то мобилизовать его сторонников, небольшое количество тех, кто его поддерживает. Надо противостоять протестам. Он понимает, что они не завершены. Тысячи людей выходит до сих пор все равно на улицы. И весной будут протесты. Ему надо найти ответ на этот вопрос. Ему надо затянуть время, Лукашенко хочет затянуть до 2025 до окончания его формальных полномочий», — сказал он.