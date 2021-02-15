+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Эхо Москвы": похоже на съезд незарегистрированной партии «Ябатько»

Директор Центра «Европейский Диалог» Анатолий Лебедько дал оценку в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступлению президента республики Беларусь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

фото: SERGEI SHELEG/ POOL / ТАСС

«Это не событие для граждан страны. 95% того, что озвучил Александр Лукашенко — это просто словесный мусор, который сразу же ушел на информационную свалку. Это скорее похоже на съезд незарегистрированной партии «Ябатько», на который съехались сторонники Лукашенко, вот и все», — сказал он.

Лебедько подчеркнул важный момент в заявлении Лукашенко, связанные с «гарантиями безопасности». «Впервые Александр Лукашенко заявил, что нужны гарантии безопасности. Он говорил о сторонниках, но мы то понимаем, что речь шла непосредственно о нем и его окружении. Это говорит о том, что Лукашенко не считает себя победителем. Он не уверен, что до конца контролирует ситуацию. И он вынужден продумать сценарий — «а что будет, если…», — отметил он.

По мнению директора Центра, в случае усиления давления изнутри страны и извне (со стороны Запада), Лукашенко «может сесть за стол переговорного процесса по транзиту власти».
Лебедько уверен, что к весне в Белоруссии увеличатся акции протестов.

«Лукашенко надо как-то мобилизовать его сторонников, небольшое количество тех, кто его поддерживает. Надо противостоять протестам. Он понимает, что они не завершены. Тысячи людей выходит до сих пор все равно на улицы. И весной будут протесты. Ему надо найти ответ на этот вопрос. Ему надо затянуть время, Лукашенко хочет затянуть до 2025 до окончания его формальных полномочий», — сказал он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]