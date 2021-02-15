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Умер депутат Верховного Совета 12 созыва Лявон Дейко. У него был коронавирус

На 72-м году жизни умер политик и общественный деятель Лявон Дейко.


О его смерти сообщил старшие БСДП Игорь Борисов. "Коронавирус не пожалел его. Земля пухом, дорогой товарищ", - написал Борисов»

Лявон Дейко родился 2 февраля 1950 года, он известен как белорусский политик и общественный деятель, депутат Верховного Совета БССР 12-го созыва. Инженер-электроник, один из основателей белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Дейко работал на Клецком механическом заводе, был избран депутатом Верховного Совета от Клецкого избирательного округа № 62, присоединился к парламентской оппозиции БНФ "Адраджэньне".

Он участвовал в разработке Декларации о государственном суверенитете Беларуси, в голодовке депутатов оппозиции 11-12 апреля 1995 года против инициированного Лукашенко референдума об изменении государственной символики, отмене статуса белорусского языка как единственно государственного, праве президента распускать Верховный Совет и экономической интеграции с Россией.
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