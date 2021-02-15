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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Кремле напоминают Лукашенко об обещанной конституционной реформе

Москва позитивно оценивает созыв "Всебелорусского народного собрания", но важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В принципе то, что происходит в Белоруссии - это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что "Всебелорусское народное собрание" было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно - инициативу о проведении конституционной реформы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По словам российских представителей, которые были приглашены белорусскими организаторами этого мероприятия в качестве наблюдателей, мероприятия прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения, отметил министр.
"На мой взгляд теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше", - цитирует  Лаврова ria.ru
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