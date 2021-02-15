В Кремле напоминают Лукашенко об обещанной конституционной реформе

"В принципе то, что происходит в Белоруссии - это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что "Всебелорусское народное собрание" было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно - инициативу о проведении конституционной реформы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.





По словам российских представителей, которые были приглашены белорусскими организаторами этого мероприятия в качестве наблюдателей, мероприятия прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения, отметил министр.