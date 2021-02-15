«Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии! Успеем! Соответствующая работа уже началась», — сообщил он.





С предложением принять такой закон Олег Гайдукевич выступил на Всебеларусском народном собрании.





«Он назрел потому, что в отношении страны идет открытое вмешательство в наши дела и информационная война. Нам нужен этот закон, это мировой опыт. Помимо того, что мы жестко должны реагировать на внешнее вмешательство, мы должны развивать собственную политическую систему страны», — заявил он 12 февраля с трибуны ВНС.





Законодательство об иностранных агентах принято в соседней России. В соответствии с законом 2012 года, статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью» на территории России и получают иностранное финансирование.





Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете.





В 2017-м к ним добавили СМИ, а в конце 2020 года — физических лиц, при распространении ими материалов для неограниченного круга лиц и получении иностранного финансирования.





Весенняя сессия Палаты представителей откроется 5 апреля 2021 года.