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В Беларуси все-таки может быть принят "Закон об иностранных агентах"

В Беларуси может быть принят так называемый закон об иностранных агентах. Об этом в своем блоге написал депутат Палаты представителей и лидер провластной ЛДП Олег Гайдукевич.

«Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии! Успеем! Соответствующая работа уже началась», — сообщил он.

С предложением принять такой закон Олег Гайдукевич выступил на Всебеларусском народном собрании.

«Он назрел потому, что в отношении страны идет открытое вмешательство в наши дела и информационная война. Нам нужен этот закон, это мировой опыт. Помимо того, что мы жестко должны реагировать на внешнее вмешательство, мы должны развивать собственную политическую систему страны», — заявил он 12 февраля с трибуны ВНС.

Законодательство об иностранных агентах принято в соседней России. В соответствии с законом 2012 года, статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью» на территории России и получают иностранное финансирование. 

Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете.

В 2017-м к ним добавили СМИ, а в конце 2020 года — физических лиц, при распространении ими материалов для неограниченного круга лиц и получении иностранного финансирования.

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 5 апреля 2021 года.
Источник: reform.by
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