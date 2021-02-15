+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Болкунец - об эпичном ролике СТВ: С такой пропагандой режима и врагов не надо

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал мразматичный ролик, появившийся на СТВ.


Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей. 
А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко



"Я, конечно, не знаю, под какими препаратами писали сценарий, но хочу попросить: ребята, употребляйте и жгите ещё!

Верю, что такое могли снять только настоящие диверсанты в тылу врага, ведь с такой пропагандой режима - вам и врагов не надо", - написал Болкунец в своем телеграме
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]