



Бывшего главу ПВТ, претендовавшего на президентский пост в Беларуси, правящий режим обвинил в коррупционных преступлениях и теперь пытается убедить в этом правоохранительные органы Латвии.





Но вряд ли там поверят. Особенно с учетом, что в Латвии, как и в ЕС в целом Лукашенко, а значит и представителей его власти, не считают легитимными.