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Голодные игры: генпрокуратура официально потребовала от Латвии выдачи Цепкало

Генпрокуратура РБ направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности


Бывшего главу ПВТ, претендовавшего на президентский пост в Беларуси, правящий режим обвинил в коррупционных преступлениях и теперь пытается убедить в этом правоохранительные органы Латвии. 

Но вряд ли там поверят. Особенно с учетом, что в Латвии, как и в ЕС в целом Лукашенко, а значит и представителей его власти, не считают легитимными.
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