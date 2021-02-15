+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Способна ли ООН повлиять на ситуацию в Беларуси?

По состоянию на 15 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 246 человек.

Но суды над участниками акций протеста продолжаются, возбуждаются все новые уголовные дела, и то, что эта цифра увеличится, практически не вызывает сомнений. В то же время становятся известны все новые факты избиения и пытки задержанных, усиливается давление на журналистов и правозащитников.

Как в ООН оценивают сегодняшнюю ситуацию с правами человека в Беларуси? Какова судьба жалоб, что направляли белорусы в Комитет по правам человека ООН? Есть ли у ООН возможности влияния на белорусские власти? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]