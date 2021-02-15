



"Режим может заключать людей под стражу, он может даже ломать кости, но не может разбить сердца людей, которые начали верить", написал литовский министр.





Он напомнил, что самые темные времена бывают перед рассветом, и призвал своих подписчиков поддерживать белорусов каждый день.





Свой твит Линкявичус опубликовал с хэштэгом #StandWithBelarus. Таким образом он поучаствовал в глобальной кампании солидарности, которую в конце января запустила Amnesty International. Правозащитники предложили писать слова поддержки белорусам и сопровождать эти высказывания соответствующим хэштегом.