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"Режим может ломать кости, но не может разбить сердца" Линас Линкявичус опубликовал трогательный пост в поддержку беларусов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус опубликовал в Twitter трогательный пост, в котором высказал слова поддержки белорусам, которые борются за свои права.


"Режим может заключать людей под стражу, он может даже ломать кости, но не может разбить сердца людей, которые начали верить", написал литовский министр.

Он напомнил, что самые темные времена бывают перед рассветом, и призвал своих подписчиков  поддерживать белорусов каждый день.

Свой твит Линкявичус опубликовал с хэштэгом #StandWithBelarus. Таким образом он поучаствовал в глобальной  кампании солидарности, которую в конце января запустила Amnesty International. Правозащитники предложили писать слова поддержки  белорусам и сопровождать  эти высказывания соответствующим хэштегом.
Источник: euroradio.pl
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