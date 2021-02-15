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Переводчице Ольге Калацкой грозит до 6 лет лишения свободы

Следствие по делу задержанной переводчицы Ольги Калацкой завершено, вскоре дело передадут в суд.

Ольга Калацкая / minsk.repetitors.info

Переводчицу и преподавательницу английского языка Ольгу Калацкую задержали ровно месяц назад во время занятий, сообщает пресс-служба БАЖ.

Ее обвиняют в злостном хулиганстве (арт. 339 Уголовного кодекса) — якобы во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку.

Несколько недель назад в квартире 89-летней матери Калацкой, а также в квартире самой Ольги следователи провели обыски. 

От 19 января Ольга Калацкая находится в жодинском СИЗО. Сейчас следствие по делу завершено, в ближайшее время дело передадут в суд. Ольге Калацкой грозит арест либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

В свое время Ольга перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, Тони Парсонза, Артура Голдена.

С требованием немедленно освободить Ольгу выступил Американский ПЕН (PEN America) и известная канадская писательница Маргарет Этвуд.
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