КГБ внес Автуховича и Олиневича в список террористов

В список внесены 17 человек.

Это четверо анархистов во главе с Игорем Олиневичем.

И 13 человек, которых КГБ считает соратниками Николая Автуховича. Сам Автухович, семья Рязановичей из Бреста, семья Мельхеров, Ольга Майорова, Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ирина Горячкина, Павел Сава, Виктор Снегур.

Еще четверо-анархисты во главе с Игорем Олиневичем.

Напомним, КГБ Беларуси завел два уголовных дела о "теерроризме". В частности, вподжогах машин силовиков и административных зданий обвиняют четырех анархистов, задержанных в ночь на 29 октября при пересечении границы.





Все четверо сейчас в СИЗО КГБ. Один из задержанных — Игорь Олиневич, который уже был в этом изоляторе и потом рассказывал о нем в книге «Еду в Магадан».





Второе дело о терроризме тоже касается бывшего политзаключенного. О задержании Николая Автуховича и еще семи человек телеканал «Беларусь-1» сообщал в начале декабря.





«Террористическую группу», организатором которой назвали Автуховича, обвинили в подрыве автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге еще одной машины и строящегося дома другого милиционера.