+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Польше пообещали белорусам выдавать экспресс-визы. Что это такое и кто сможет получить?

9 февраля вступили в силу поправки к Закону.

Фото с сайта https://telegraf.by

В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз. В первую очередь новшество коснется белорусов, сообщает пресс-служба польского уполномоченного по делам малых и средних предприятий, передает Телеграф.


9 февраля вступили в силу поправки к Закону от 12 декабря 2013 года об иностранцах, среди которых есть также направленные на выдачу национальных виз через министра иностранных дел.

Концепция включает создание специального отдела в МИД для обработки заявлений на получение как туристических, так и рабочих виз. Чиновники в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, что максимально упростит процесс.

«От нового решения выиграют в основном работодатели. Долгое время от имени предпринимателей мы призывали сократить сроки выдачи виз», — заявил уполномоченный по делам малых и средних предприятий Адам Абрамович.

В ближайшее время будет опубликовано постановление с условиями, при которых иностранные граждане смогут подавать соответствующие заявления на получение виз в ускоренном порядке.

Польша сделала бесплатными для белорусов национальные визы. Кто может получить?

Как сообщал ранее, в ближайшие два года белорусы смогут получать национальные визы Польши без оплаты консульского сбора.

Если быть точным, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]