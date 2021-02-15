+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Бресте начался суд над второй десяткой обвиняемых по «хороводному» делу

Семь из десяти обвиняемых на суде защищают себя сами, без адвоката. С материальным положением, по их словам, это не связано.

Скриншот с видео с городских камер видеонаблюдения

Суд Ленинского района Бреста 15 февраля начал рассматривать дело второй «партии» обвиняемых по «хороводному» делу.

На этот раз на скамье подсудимых – Дмитрий Абрамук, Алексей Артецкий, Алексей Барановский, Виталий Брюх, Дмитрий Буневич, Дмитрий Кочурко, Валентина Жуковская, Геннадий Мисюта, Сергей Наливко и Владимир Талатынник.

Всех их обвиняют по статье 342 УК РБ “Действия, грубо нарушающие общественный порядок”. Ведет процесс судья Дмитрий Шурин.

Прокуроры по очереди зачитывают обвинение каждому подсудимому: 13 сентября прошлого года во время массовой акции протеста на перекрестке Машерова и бульвара Космонавтов в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.

ИП Алескей Артецкий свою вину признал частично.

Работающий в РФ Дмитрий Кочурко, сотрудник мебельной фирмы Дмитрий Буневич, безработный Сергей Наливко, слесарь-ремонтник на мебельном производстве Геннадий Мисюта свою вину признали полностью.

Временно не работающий Владимир Талатынник вину не признает.
Брестская газета
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]