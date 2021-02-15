Скриншот с видео с городских камер видеонаблюдения





Суд Ленинского района Бреста 15 февраля начал рассматривать дело второй «партии» обвиняемых по «хороводному» делу.





На этот раз на скамье подсудимых – Дмитрий Абрамук, Алексей Артецкий, Алексей Барановский, Виталий Брюх, Дмитрий Буневич, Дмитрий Кочурко, Валентина Жуковская, Геннадий Мисюта, Сергей Наливко и Владимир Талатынник.





Всех их обвиняют по статье 342 УК РБ “Действия, грубо нарушающие общественный порядок”. Ведет процесс судья Дмитрий Шурин.





Прокуроры по очереди зачитывают обвинение каждому подсудимому: 13 сентября прошлого года во время массовой акции протеста на перекрестке Машерова и бульвара Космонавтов в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.





ИП Алескей Артецкий свою вину признал частично.





Работающий в РФ Дмитрий Кочурко, сотрудник мебельной фирмы Дмитрий Буневич, безработный Сергей Наливко, слесарь-ремонтник на мебельном производстве Геннадий Мисюта свою вину признали полностью.





Временно не работающий Владимир Талатынник вину не признает.



